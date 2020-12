Vivere di rendita, previdenza e pensioni, una guida e un video di SoldiExpert che fanno riflettere

22 dicembre 2020 a

(Milano, 22 dicembre 2020) - “Il metodo in 4 punti per smettere di lavorare, i 7 punti per vivere di rendita, come diventare ricco” e chi ne ha più ne metta.

Il team di consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF ha messo a disposizione una guida in pdf scaricabile gratuitamente all'indirizzo soldiexpert.com/vivere-di-rendita che smonta alcuni luoghi comuni e aiuta a distinguere fra sogno e realtà.

Quando si parla di un argomento così impegnativo come il vivere di rendita ovvero attingere a quanto si è accumulato nella vita professionale o imprenditoriale (ed effettuare il cosiddetto “decumulo”) occorrerebbe muoversi infatti con grande cautela perché se si sbagliano a fare i calcoli le conseguenze possono essere gravi.

Invece spesso si descrivono metodi superfacili tipo le 4, 7, 10 mosse che devi fare per…vivere di rendita e in queste soluzioni facili si parte spesso da capitali ridicoli di cui si prospettano le magnifiche sorti e progressive grazie a fantomatici investimenti o rendite in grado per sempre di cambiare il corso dell'esistenza.

L'Ufficio Studi di SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente e Roberta Rossi fra le pioniere in Italia del settore in particolare, consulente autonomia iscritta all'Albo OCF ha realizzato una guida ragionata con tutti i punti essenziali da capire per quanti desiderano capire quali sono i calcoli corretti da fare per costruirsi un capitale sufficiente ed adeguato per la “seconda” o “terza vita” ovvero quella in cui non si lavorerà più.

Un tema particolarmente importante visto che il tema della previdenza e delle pensioni resta in Italia un tema scottante visto che la pandemia inevitabilmente sta facendo saltare le previsioni e nel 2020 la spesa per le pensioni arriverà al 17% del Pil, nuovo record di sempre.

La previdenza pubblica italiana è sempre più “tirata” in un Paese che non cresce da anni, ha una partecipazione al lavoro bassa (sia generale che particolarmente femminile), una curva demografica piuttosto brutta con una natalità in calo costante e uno degli ultimi posti in Europa nel rapporto fra occupati e pensionati. Un sistema previdenziale giudicato nel tempo da molti esperti difficilmente sostenibile nel continuare a garantire gli attuali livelli di erogazione nel futuro e per questa ragione i consulenti finanziari indipendenti di SoldiExpert SCF dopo aver dedicato a questi temi un webinar di approfondimento molto seguito hanno ora messo a disposizione una guida gratuita in pdf “Vivere di Rendita: sogno o realtà” scaricabile all'indirizzo

Una guida dettagliata su tutti gli elementi da prendere in considerazione per capire se come e quando potrete vivere dei risparmi accumulati incrementati da rendite finanziarie e eventualmente immobiliari. I ragionamenti da fare per affrontare questo argomento con i piedi ben piantati per terra senza sognare troppo

Chi è SoldiExpert SCF

SoldiExpert SCF (società regolarmente iscritta all'Albo) fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi (ovvero slegati da qualsiasi banca e rete), è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti a livello nazionale. Operante in tutta Italia grazie alla Rete e con sede a Milano e Lerici (Sp) vanta clienti in tutta Italia (soprattutto Torino, Bergamo, Brescia, Bologna, Padova, Verona, Roma e Reggio Emilia).

Vanta clienti di ogni tipo e portafoglio grazie anche a un modello unico basato sulla Rete e sulla tecnologia come la possibilità di collegarsi in video-conferenza con i propri esperti, consulenti finanziari autonomi ovvero indipendenti, che operano in più parti d'Italia.

La consulenza fornita può riguardare tutto il patrimonio o specifici investimenti finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi, assicurazioni) e si basa su un'attenta analisi preventiva. Tipicamente i risparmiatori che si rivolgono a SoldiExpert SCF partono con un check up e richiedono gratuitamente una prima consulenza di 30 minuti per valutare se il portafoglio che detengono è efficiente, robusto e se stanno pagando il giusto prezzo al proprio intermediario. SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast ha scelto di essere coerente con questa missione) è un punto molto importante per gli investitori poiché SoldiExpert SCF viene remunerata direttamente in modo trasparente dai clienti senza quindi ottenere provvigioni o commissioni sui prodotti consigliati come è tipico invece dell'industria del risparmio gestito in Italia e della consulenza finanziaria tradizionale.

