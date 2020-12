22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il rischio più grande è che i soldi europei non vengano spesi" e quindi una struttura di gestione dei fondi del Recovery serve, quella che venne presentata dal premier Giuseppe Conte "andava socializzata e discussa prima per evitare equivoci e cioè che sostituisse e non fosse di supporto a quella esistente". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Carta Bianca.