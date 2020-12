Recovery: Fornaro, ‘su governance da Conte massima apertura'

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Un incontro molto costruttivo, siamo entrati nel merito soprattuto su due questioni, la ripartizione dei fondi e le metodologie, in modo che ci siano pochi progetti ma molto incisivi". Lo ha detto Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, dopo l'incontro con il premier Conte a palazzo Chigi sul Recovery fund.

"Sulla governance c'è stata massima apertura, ci è stata presentata una bozza e c'è massima disponibilità a ragionare in una logica di far entrare tutta la Pubblica amministrazione con un necessario monitoraggio. Un passo in avanti positivo", ha sottolineato Fornaro.

"Poi noi è importante che questa massa di investimenti abbia come cornice la riforma del lavoro, che ci sia una nuova legge sulla rappresentanza e una legge su ammortizzatori sociali in modo ci sia un lavoro più stabile e si facciano crescere i salari", ha aggiunto.