Nuovo round di finanziamenti per Superpedestrian la tech company raccoglie 60 milioni di dollari da CitiGroup e OurCrowd per l'espansione dei monopattini LINK

(New York , 22 dicembre 2020) - Con zero lesioni gravi, zero richiami e oltre il 98% della flotta ancora su strada, LINK si rivela l'operatore più performante e green

New York, 22 dicembre 2020. Superpedestrian, unica tech company leader nella micromobilità presente anche in Italia con il servizio di monopattini in sharing LINK, porta a casa un nuovo round di finanziamenti del valore di 60 milioni di dollari. A sostenere l'importante finanziamento, che alimenterà la crescita responsabile della flotta degli innovativi veicoli elettrici: Impact Fund, OurCrowd, Winthrop Square Capital e altri.

Uscita dal Massachussets Institute of Technology di Boston, Superpedestrian ha investito negli ultimi 8 anni ben 75 milioni di dollari per testare oltre 30 brevetti tecnologici in veicoli elettrici e che hanno portato alla realizzazione dell'unico monopattino dotato di intelligenza a bordo, con un vantaggio competitivo in termini di sicurezza e affidabilità.

Dopo l'espansione nel 2020 in 12 città, LINK vanta oggi un record mai raggiunto prima nel settore: nessun infortunio grave, nessun richiamo, nessuna causa legale, nessuna censura da parte delle città e il più basso tasso di dispersione di veicoli rispetto a qualsiasi altro operatore. Superpedestrian è ora in lizza per ottenere gli ambiti permessi a New York City nonché in altre importanti città del mondo.

"Mentre altre aziende trattavano le città come test di prova e prima ancora di presentare la domanda per ottenere i permessi per vendere il nostro servizio, abbiamo investito anni nella tecnologia che è alla base di LINK. Ora i principali investitori come CitiGroup, nonché le più importanti città di tutto il mondo, stanno vedendo le nostre potenzialità e stanno scegliendo LINK. Stiamo dimostrando cosa significhi fornire un servizio realmente sicuro e inclusivo, in grado di offrire nuove possibilità di trasporto ai quartieri che ne hanno bisogno" - dichiara il fondatore e CEO di Superpedestrian, Assaf Biderman.

"La flotta LINK di Superpedestrian punta alla doppia bottom line attraverso il Citi Impact Fund, a beneficio sia delle comunità sia degli investitori. Hanno impiegato del tempo a ottenere la tecnologia giusta, la crescita è stata sostenibile e il loro prodotto redditizio. Con l'aumento della popolazione nelle città, la richiesta di alternative sicure e sostenibili nel trasporto sono enormi e siamo entusiasti di collaborare con Superpedestrian, soprattutto considerato il nostro sostegno al più grande programma di bike sharing del Paese, Citi Bike" - ha aggiunto Ed Skyler, Vice Presidente Esecutivo di Citi per gli Affari Pubblici Globali.

Mentre il CEO di OurCrowd, Jon Medved, afferma: "Il considerevole vantaggio tecnologico di Superpedestrian nel mercato dei monopattini si sta traducendo in leadership aziendale. Poiché la piattaforma è più sicura e più intelligente, LINK ha un'entità economica migliore rispetto a qualsiasi altro competitor".

Dall'esterno, il veicolo LINK di Superpedestrian, progettato su misura, si presenta come un qualsiasi altro monopattino, solo più robusto. Eppure al suo interno racchiude una tecnologia rivoluzionaria che protegge il pilota e il veicolo stesso in tempo reale. LINK è il primo e unico monopattino del settore con intelligenza a bordo in grado di effettuare autonomamente la manutenzione e la verifica della sicurezza prima di ogni corsa. Ogni veicolo è dotato di cinque computer che fungono da "A.I. Mechanic" e che monitorano ogni componente migliaia di volte al secondo, auto-riparando istantaneamente i sistemi elettronici. Mentre altre aziende passano giorni a trasportare veicoli che necessitano riparazioni nei magazzini per la diagnostica e la manutenzione, Superpedestrian può risolvere le criticità direttamente sul campo e in modo autonomo. Ciò significa che i monopattini sono sempre certificati e sicuri da guidare. Non a caso la flotta LINK ha la più alta affidabilità, accessibilità e disponibilità del comparto.

Con migliaia di veicoli in circolazione in 12 città, da Seattle a Roma, LINK vanta prestazioni da record:

• 98,7% dei monopattini LINK utilizzati nel 2020 è ancora oggi in circolazione, raggiungendo il più basso tasso di dispersione rispetto a qualsiasi altro operatore

• Zero lesioni gravi a bordo dei monopattini LINK

• Zerorichiami di veicoli o difetti di fabbricazione

• Zero casi di eccesso o deficit di capacità di carico, garanzia di un numero sempre adeguato di veicoli

• Tecnologia A.I. Mechanic di bordo che ha eseguito 84.500 riparazioniautonome per garantire la sicurezza dei veicoli

•Sistema Geofence di bordo, unico nel settore, che reagisce in<1 secondo perrallentare e impedire che un monopattino entri in una zona di divieto dicircolazione, proteggendo i pedoni e tenendo i veicoli lontani dai marciapiedi (ove espressamente richiesto dalle amministrazioni locali).

LINK è una divisione di Superpedestrian, azienda fondata da esperti di mobilità urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Dopo il successo raggiunto in molte città nordamericane, LINK ha scelto l'Italia, e nello specifico Roma, per il suo debutto nel continente europeo. Sono 1.000 i monopattini elettrici presenti nella Capitale. Tutti i veicoli LINK sono tecnologicamente avanzati, caratteristica che li rende ideali per la mobilità urbana e particolarmente adatti al traffico romano. Ogni monopattino è dotato di “Vehicle Intelligence System” (VIS), un innovativo sistema che monitora costantemente il monopattino e risolve possibili problemi in tempo reale, minimizzando i potenziali rischi per l'utente.

