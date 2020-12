22 dicembre 2020 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Non basta citare, come sta facendo in questo momento la destra, il tema della sicurezza. Il problema è dare soluzioni. Non c'è nessuna bacchetta magica. Bisogna andare avanti, più persone sul territorio, più telecamere e più controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista alla Tgr della Lombardia, parlando del tema della sicurezza.