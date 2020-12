Milano: Sala, 'penso a giunta nuova con grande apertura a giovani'

22 dicembre 2020 a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - "Penso a una giunta molto nuova. Non tanto per la voglia di cambiare, ma perché dopo aver fatto il primo mandato, dove ho avuto la fortuna di ereditare una giunta che derivava dall'esperienza di Pisapia, ho la volontà di cambiare molto, dando una grande apertura ai giovani". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista alla Tgr della Lombardia, dopo aver annunciato l'intenzione di candidarsi per un secondo mandato.

Anche la lista 'Beppe Sala sindaco' “sarà guidata da due giovani”. Inoltre “i temi saranno quelli cambiamento. La questione ambientale non è più una moda ma una cosa sentita da tutti”, ha spiegato.

Oltre al sostegno della popolazione più debole, uno dei primi progetti per Milano sarà il "prolungamento delle metropolitane e, in generale, del trasporto pubblico, magari anche di superficie, verso fuori Milano: a Settimo Milanese, piuttosto che a Vimercate e la M4 a Segrate". Poi, ha continuato Sala, "c'è un'altra questione importante, legata ai sistemi di energia, che è di creare un grande collegamento tra la centrale di Cassano e la città per portare il teleriscaldamento ad altre 150mila famiglie milanesi. E' energia pulita e può costare anche di meno".