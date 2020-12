MG MotoStore, il meglio per vivere la tua passione per le due ruote

22 dicembre 2020 a

(Palermo 22 dicembre 2020) - Palermo, 22 Dicembre 2020. La moto è soprattutto passione, amore per un'esperienza che passa dalle due ruote e da quei prodotti che consentono di viverla al meglio. È per questo che MG MotoStore ha selezionato i top brand di abbigliamento, caschi e accessori moto all'interno di un'offerta che fornisce prezzi competitivi, assistenza dedicata (da un team presente sul mercato da oltre 20 anni), sistemi di pagamento sicuri e spedizioni affidabili. Professionalità e vantaggi con un sigillo di qualità rilasciato dal cliente: centinaia i feedback positivi verificati da Trovaprezzi.it.

L'offerta di www.mgmotostore.com è pensata per dare risposta a ogni esigenza del cliente: ognuno ha bisogno di diverse soluzioni tecniche, in grado di interpretare il proprio modo di vivere le due ruote. La proposta infatti annovera i migliori marchi del settore (come Agv, Givi, Nolan, Shoei e Schuberth) e si articola in numerose categorie: giubbotti e pantaloni moto, bauletti, borse, caschi motocross, vintage, integrali, motard, componibili, abbigliamento termico, interfoni e kit viaggio ne sono un esempio.

Per quello che riguarda alcuni dei prodotti più popolari, sugli scaffali virtuali incontriamo il giubbotto Crossover-4 Wp Airbag di Clover (giacca touring a lungo raggio 100% impermeabile) e il casco modulare X.23 Sydney Pointed in materiale termoplastico. Ma anche il giubbotto T-SpS Waterproof realizzato da Alpinestars, che dispone di un guscio principale in politessuto avanzato, per alti livelli di resistenza allo strappo e all'abrasione, e di una membrana impermeabile completamente nastrata, prese d'aria e una fodera termica rimovibile.

Non solo saldi e marchi leader, ma anche supporto multicanale e pagamenti sicuri

Oltre a un'offerta competitiva, sotto il profilo di qualità e prezzi, con sconti che superano il 50%, MG MotoStore mette a disposizione del cliente una professionalità costruita in un percorso inaugurato nel ‘98, con l'apertura del negozio di Palermo, che resta la sede di riferimento dell'azienda.

L'esperienza d'acquisto su Mgmotostore.com è caratterizzata infatti da un supporto qualificato (accessibile via chat online, WhatsApp, telefono ed email) e spedizioni affidabili, con consegna dell'ordine in 72/96 ore attraverso corrieri selezionati (UPS e DHL).

E per quello che riguarda l'acquisto? Sono implementati solo sistemi sicuri e pratici: carte di credito, bonifico bancario, PayPal e Scalapay (che consente di pagare in tre comode rate del medesimo importo, senza interessi).

