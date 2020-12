L'italiano IE|Daigo incoronato campione alle Finali del Dream Championship 2020 "Captain Tsubasa: Dream Team"

22 dicembre 2020 a

TOKYO, 22 dicembre 2020 /PRNewswire/-- KLab Inc., leader nei giochi online per dispositivi mobili, ha annunciato che le Finali del Dream Championship 2020 del suo gioco di simulazione del calcio a scontri diretti Captain Tsubasa: Dream Team (https://www.tsubasa-dreamteam.com/dcs/it/) si sono svolte sabato 12 dicembre. Tra i 16 partecipanti, IE|Daigo (di seguito, "Daigo"), proveniente dall'Italia, è riuscito a vincere il torneo e conquistare il titolo di miglior giocatore del mondo!

Il torneo è stato ricco di colpi di scena e caratterizzato da un gioco di alto livello per cui molti incontri sono finiti ai calci di rigore. Nel secondo turno, "WillOfD", vincitore del torneo dello scorso anno, è stato sconfitto da "Daigo", al secondo posto nelle qualifiche in America. "Daigo" ha proseguito il cammino per conquistarsi un posto alle Finali incontrando 仁仁, vincitore delle qualifiche in Asia.

Yoichi Takahashi, autore originario di "Captain Tsubasa", ha fatto un'apparizione speciale come ospite da remoto per assistere alle Finali. "La lotta per le Finali si sta facendo più accesa", ha commentato. Ha anche inviato un messaggio di incoraggiamento per i concorrenti: "Siete arrivati fin qui, quindi impegnatevi al massimo".

Poiché l'incontro finale è terminato a reti inviolate, si è passati ai calci di rigore. L'incontro, giocato intensamente sia in attacco che in difesa, ha sancito la vittoria di "Daigo" incoronandolo miglior giocatore al mondo.

Il campione "IE|Daigo" ha così commentato: "Sono molto felice di aver vinto. Le prime due partite sono state davvero ostiche, quindi ero molto stanco. L'avversario che ho incontrato per primo ha cambiato l'intera squadra nel secondo tempo, una mossa difficilmente prevedibile. (Ho finito per vincere), quindi diciamo che forse era il mio giorno fortunato. Desidero ringraziare il mio club, i miei amici, la mia famiglia, lo staff che ha gestito tutto e le persone che ho incontrato durante la mia permanenza in Giappone lo scorso anno. (Il MC ha detto che vorrebbe incontrarmi di nuovo in Giappone), prego che vada davvero così".

Oltre a congratularsi con "Daigo" e Hiroaki Ooki, produttore di Captain Tsubasa: Dream Team, Yoichi Takahashi scambiato qualche battuta con gli spettatori e i fan.

Non perdete gli sviluppi futuri di Captain Tsubasa: Dream Team!

Diretta streaming archiviata (in lingua inglese): https://youtu.be/ApQTkx28K70
Reportage completo (in lingua inglese): https://www.klab.com/en/press/release/2020/1222/ctdt_dcs2020.html

Captain Tsubasa: Dream Team Panoramica

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1389810/001.jpg