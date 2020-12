Kaspersky riconosciuta come “Most Innovative Cybersecurity Solutions Provider of 2020” dalla rivista Global Brands Magazine

22 dicembre 2020 a

a

a

(Milano, 22 dicembre 2020) - Kaspersky è stata riconosciuta come "Most Innovative Cybersecurity Solutions Provider Global, 2020" in occasione dei Global Brand Awards di quest'anno organizzati della rivista Global Brands Magazine. In un gruppo molto competitivo di partecipanti, la giuria ha scelto Kaspersky per il suo eccezionale impegno in termini di innovazione, threat intelligence avanzata, ricerca della qualità, attività di branding, servizio clienti e performance a livello globale.

Kaspersky è stata premiata nella categoria Technology Awards dopo un'approfondita valutazione di un'ampia gamma di indicatori e risultati chiave. Durante la valutazione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri: performance complessive, presenza nel mercato globale, servizi di threat intelligence, formazione sulla cybersecurity, incident response, security assessment e molto altro.

"Siamo molto fieri e orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento ai Global Brand Awards. Questa è un'ulteriore dimostrazione di come Kaspersky e i suoi servizi siano tra i migliori sul mercato globale. Ci impegniamo costantemente nello sviluppo del nostro global brand, dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni per garantire che tutti i nostri clienti si possano affidare a noi e possano sfruttare al massimo il potenziale delle loro tecnologie digitali", ha affermato Andrew Winton, Vice Presidente per il Global Marketing di Kaspersky.

Il Global Brand Awards è un programma annuale di riconoscimenti organizzato dalla rivista Global Brands Magazine (GBM), con sede nel Regno Unito. Ogni anno, GBM organizza una serie di premiazioni per le aziende che si sono distinte come leader del settore, dimostrando di offrire servizi eccezionali e una vision aziendale unica. La premiazione è alla sua ottava edizione.

"Siamo orgogliosi di aver premiato Kaspersky con il prestigioso riconoscimento di 'Most Innovative Cybersecurity Solutions Provider, Global, 2020'. Questo premio è indicativo di quanto l'azienda punti all'eccellenza nell'innovazione e di quanto sia all'avanguardia. Il premio assegnato a Kaspersky dalla rivista Global Brands Magazine è il riflesso della vision dell'azienda di voler offrire ai propri clienti soluzioni di sicurezza informatica efficaci", ha commentato Jay Reddy, Head of Branding di Global Brands Magazine.

In qualità di azienda tecnologica, Kaspersky non smette mai di innovare e di fornire una protezione efficace e accessibile. L'azienda investe molto in R&D - più di un terzo dei dipendenti Kaspersky sono esperti R&D - ed è alla costante ricerca di innovazione e di sviluppo. L'azienda infatti promuove numerose startup e partner attraverso l'Open Innovation Program, un'iniziativa di Kaspersky Innovation Hub. Kaspersky sviluppa prodotti e soluzioni leader a livello mondiale che garantiscono la sicurezza digitale di ognuno dei suoi 400 milioni di utenti e di oltre 250.000 clienti aziendali.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 250.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

Informazioni su Global Brands Magazine (UK)

Global Brands Magazine (GBM) fornisce notizie, punti di vista e opinioni sui brand che stanno plasmando il futuro del loro settore. La rivista con sede nel Regno Unito fornisce ai suoi lettori le ultime notizie e informazioni sui migliori brand di tutto il mondo. Ogni anno, GBM propone una serie di premi per le aziende che si sono distinte, tra i leader del settore, per la loro visione unica, il servizio eccezionale, le soluzioni innovative e i prodotti pensati appositamente per il consumatore.

Informazioni su Global Brand Awards

Il Global Brand Awards è stato istituito con l'obiettivo di onorare l'eccellenza nelle performance e di premiare le aziende in diversi settori. I riconoscimenti premiano le aziende che si sono distinte particolarmente nei campi della finanza, formazione, ospitalità, lifestyle, automobili e tecnologia. L'azienda da spazio anche ai brand più popolari in settori quali calzature, abbigliamento e moda, fornendo ai consumatori gli insight più recenti sul mondo del branding. I GBM Brand Awards mirano a premiare le aziende più importanti i cui progressi mirano verso l'eccellenza e a fornire un palcoscenico per riconoscerne gli sforzi. Inoltre, il GBM cerca di dare risalto queste aziende e di premiarle per i loro rigorosi sforzi, con il massimo riconoscimento a livello globale.

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatto di redazione:

Noesis