Imprese: da Intesa Sp finanziamento da 20 mln a Novamont

22 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e Novamont hanno sottoscritto un accordo per un finanziamento da 20 milioni di euro destinato a due interventi nell'ambito dell'economia circolare. Il primo è il completamento, a Terni, del primo impianto al mondo per la generazione da fonte rinnovabile di un nuovo monomero derivante da zuccheri, l'acido furandicarbossilico, che può essere impiegato come materia prima per la produzione di biomateriali biodegradabili e compostabili di elevate performance e il secondo è la costruzione, nello stabilimento di Bottrighe, in provincia di Rovigo, di un impianto di biometano da residui di fermentazione, che renderà il sito polesano.

Il finanziamento a Novamont rientra nel plafond circular da 6 miliardi di euro previsto dal Piano di Impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo ed è stato strutturato dalla Divisione Imi Corporate e Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, con il supporto del Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center.