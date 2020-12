Governo: Orlando, 'Renzi imprevedibile, gioca sempre con più opzioni aperte'

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Se Renzi va fino in fondo? Una delle caratteristiche di Renzi è l'imprevedibilità, gioca sempre con più possibilità aperte sul tavolo. E' stata una caratteristica molto apprezzata in alcune occasioni, meno in altre". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno. "Noi avevamo capito che volesse lavorare con noi per fare patto legislatura e invece ci siamo ritrovati con la possibilità di interruzione della legislatura".