Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Crisi scongiurata? Non lo so, non è dipeso da noi. Bisogna chiederlo a Renzi. Il Pd non parla per Italia Viva, a differenza loro...". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Carta Bianca.