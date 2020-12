22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Il Natale? “Nei giorni di festa per controllo ci saranno circa 70mila forze dell'ordine schierate in campo, che ringrazio per quello che fanno. Ci si può spostare una volta al giorno con autocertificazione.”. Lo dice ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia (M5S).