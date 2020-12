Coronavirus, corre foodtech e Deliveristo raccoglie 4,5 mln investimento

22 dicembre 2020 a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Mette in contatto i produttori italiani di qualità ed i distributori con il mondo dei ristoratori attraverso un mercato virtuale, un lavoro strategico quello della piattaforma Deliveristo che, in piena seconda ondata di pandemia, ha annunciato così di avere chiuso un round d'investimento di 'Serie A' da 4,5 milioni di euro con United Ventures Sgr SpA, il fondo italiano di venture capital specializzato in tecnologie digitali. L'investimento in equity, spiega l'azienda del foodtech, va a completare l'operazione iniziata dalla società a luglio 2020 con un pool di altri investitori, tra cui Iag, Gellify, Doorway, Seven - Angelomario Moratti, Metrica - Michele Novelli.

Fondata nel 2017 a Milano, Deliveristo ha sviluppato una piattaforma online di delivery B2B che permette di semplificare la fornitura degli operatori di Hotellerie, Restaurant e Caféattraverso l'acquisto digitale, direttamente dai produttori e distributori. L'azienda chiarisce che il round di investimento "è finalizzato a sostenere il rafforzamento tecnologico della piattaforma proprietaria e l'ampliamento della struttura organizzativa, per favorire l'espansione geografica del business a livello nazionale ed europeo". In particolare, Deliveristo spiega di adottare "un approccio di drop-shipping, cioè senza magazzino, che permette una gestione logistica flessibile ed economicamente vantaggiosa, nonché la possibilità per i ristoratori di trovare tutti i tipi di prodotto con una ampiezza del catalogo potenzialmente infinita ed un unico punto di fatturazione".

La piattaforma, basata su un'infrastruttura cloud, conta a oggi oltre 300 fornitori e 15 mila prodotti registrati. Grazie alle molteplici tipologie di prodotti disponibili, Deliveristo "è in grado di raggiungere sia ristoranti moderni che tradizionali, ma lavora anche con negozi e dark kitchens, particolarmente inclini alla digitalizzazione dei processi"di approvvigionamento delle forniture alimentari.