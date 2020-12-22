Brescia: trasporta in auto quattro chili fra marijuana e cocaina, arrestato

Milano, 22 dic. (Adnkronos) - Un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Brescia per detenzione di stupefacenti. L'uomo, residente ad Ancona, è stato sorpreso mentre trasportava nella propria auto tre chilogrammi di marijuana e oltre un chilo di cocaina. I militari del comando di Urgnano e della sezione radiomobile di Treviglio nel corso di un servizio di controllo hanno notato l'auto dell'uomo e l'hanno fermato. Nel corso della perquisizione del mezzo i carabinieri hanno trovato gli oltre quattro chili di droga. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Brescia.