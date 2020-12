22 dicembre 2020 a

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Restando in attesa della decisione pontificia chiediamo al Signore che la testimonianza del futuro beato Giuseppe Livatino sia da stimolo ed esempio per un rinnovato impegno di santità da parte di tutti". Lo ha detto il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento annunciando in cattedrale la beatificazione del giudice Rosario Livatino.