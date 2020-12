Terremoto: commissario straordinario Vittoria, 'nessun danno, solo paura'**

22 dicembre 2020 a

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) - "Non è stato segnalato nessun danno né a persone né a cose a Vittoria né a Scoglitti". Lo ha detto all'Adnkronos Filippo Dispenza, commissario straordinario di Vittoria (Ragusa) dopo la scossa di terremoto. "Abbiamo fatto una ricognizione con la protezione civile e la polizia municipale, c'è solo tanta gente in giro che già sta rientrando a casa. Ma non è stato registrato per ora nessun danno, neppure a Scoglitti, e neppure vengono segnalati danni nella fascia costiera, ovvero nella zona delle serre né alle chiese", ha aggiunto.