Governo: Salvini, 'o governa o con questo caos non si va avanti''**

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "L'Italia non si può permettere questo caos tra Conte e Renzi, task force sì e task force no, apro tutto e chiudo tutto... non si può andare avanti così". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "O c'è un governo che governa e quando arrivano le elezioni, faremo le nostre proposte. O si fanno da aprte da soli. Oppure il centrodestra ha una sua idea? Sì, ma non faccio nomi, mi occupo di cose concrete".