Governo: Orlando, 'Draghi? non lo vedo, esecutivi tecnici non portato benissimo'**

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Un governo Draghi? Non lo vedo. Anche per il suo carattere ovvero la riedizione di una formula tecnica che non ha dato risposte che ci si aspettava". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Un giorno da pecora su Radio Rai Uno.

"Per noi - afferma ancora - verifica sì, crisi no. Se finisce non vediamo la possibilità di altre maggioranze, riteniamo che non ci siano altre formule praticabili come governi tecnici che non hanno portato benissimo...".