Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Chi dice che 'non sta bene' chi parla di crisi in questo momento in piena pandemia ha ragione". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. "Si minacciano ultimatum che diventano penultimatum con liturgie che allontanano i cittadini dalla politica".