Governo: Bellanova, 'crisi non c'è più? Intanto bene via task force, ora progetti'**

22 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Lavori in corso. Finalmente cominciamo a discutere di qualche numero e per quanto riguarda la task force non c'è più l'emendamento" che doveva istituirla. Lo dice la capodelegazione Iv, Teresa Bellanova, a Rainews24. Quindi la crisi non c'è più? "Intanto il fatto che non ci sia più la task force è un fatto positivo, ora lavoriamo sui progetti e vediamo cosa c'è dentro", aggiunge Bellanova rilanciando la necessità di più fondi per la Sanità.