Spesa e commissioni: sempre più over 65 delegano il servizio agli operatori qualificati

(Milano 21 dicembre 2020) - Milano, 21 dicembre 2020. Secondo i dati Censis, nel nostro Paese ci sono 2,8 milioni di anziani non autosufficienti, i quali rappresentano il 20,7% del totale della popolazione over 65, con una forte incidenza tra le persone con più di ottanta anni.

Una situazione che sta determinando la necessità, all'interno di un numero sempre maggiore di famiglie italiane, di condividere gli impegni di cura con operatori professionisti, in grado non soltanto di assicurare agli anziani un valido supporto per lo svolgimento delle commissioni del quotidiano ma anche di restituire loro maggiore autonomia e, di conseguenza, serenità.

Il supporto privato per l'aiuto degli anziani di UGO

Per agevolare le famiglie e aiutare direttamente le persone più fragili esistono, infatti, soluzioni come UGO, un servizio dedicato di assistenza per gli anziani.

La startup propone un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere ed è disponibile in tantissime città italiane, come Milano, Roma, Monza, Bergamo, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Padova, Siena, Avellino, Foggia e Lecce, consente la prenotazione digitale del servizio, con la possibilità di richiedere un preventivo gratuito online in modo trasparente. Altrimenti, è possibile procedere tramite prenotazione telefonica, utile per chi preferisce un contatto tradizionale o non è particolarmente avvezzo alle tecnologie digitali.

Gli operatori UGO possono svolgere diverse attività per conto degli anziani, realizzando commissioni di vario genere.

In alternativa o in aggiunta, si può anche optare per l'accompagnamento, il trasporto e lo svolgimento di altre commissioni, come per esempio pagare bollettini e sbrigare pratiche burocratiche.

Il valore aggiunto dei moderni servizi di assistenza

Servizi come quello proposto da UGO sono capaci di rispondere a un'esigenza precisa, offrire una soluzione versatile, moderna e personalizzata per soddisfare le necessità degli anziani e sostenere le famiglie nel prendersi cura dei propri cari più vulnerabili.

Contattare un operatore specializzato per le commissioni e la spesa permette di garantire l'indipendenza delle persone over 65, anche nei momenti più duri dell'emergenza sanitaria.

In questo modo l'anziano può recuperare la propria autonomia, evitando di autoimporsi limitazioni dovute alle difficoltà logistiche per le restrizioni di mobilità sociale. Allo stesso tempo, può gestire tutte le incombenze in totale libertà, migliorando la propria autostima, dunque con un impatto diretto anche sull'umore.

Un aspetto importante è la possibilità di richiedere anche servizi di compagnia, telefonici o in video chiamata, per limitare la solitudine e la depressione. Infatti, le difficoltà della popolazione anziana sono aumentate in modo considerevole dall'inizio della pandemia, con l'emergenza sanitaria che ha costretto migliaia di over 65 a fare i conti con una situazione di forte disagio sociale.

È innegabile l'importanza di servizi in grado di migliorare la qualità di vita degli anziani, in special modo le persone non autosufficienti o con forti limitazioni alla propria autonomia, perché facenti parte di categorie più a rischio o colpite da problemi fisici più o meno debilitanti.

Sempre a questo proposito, tra le opzioni più innovative di assistenza c'è anche il supporto per approcciare video-consulti medici online e sessioni di telemedicina, servizi in forte crescita per garantire i controlli periodici nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, i quali secondo le stime diventeranno sempre più comuni nei prossimi anni e richiederanno proprio per questo un adeguato sostegno tecnologico per gli anziani.

