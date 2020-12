21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "La questione della governance del Recovery non può essere accantonata e per il Pd, che chiede chiarezza su questo aspetto, è corretto impostarla nella forma della sussidiarietà ma non della sostituzione alle prerogative dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato". Si apprende da fonti Pd dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery.