Recovery: Conte, 'subito sintesi efficace, no ritardi in gioco credibilità paese'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sul Recovery plan "ci sono polemiche, ma bisogna superarle e procedere con massima lena, non possiamo permetterci ritardi con i cittadini. Bisogna operare subito per trovare la necessaria sintesi, discutere nel merito per arrivare a una sintesi efficace. Non possiamo permetterci ritardi, ne va della credibilità del paese in Europa". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.