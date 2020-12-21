Recovery: Conte, 'su task force ragionare insieme per soluzione migliore'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Sulla task force “occorrerà una riflessione ampia e condivisa. E’ chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l’Unione europea, che vuole un monitoraggio puntale, concentrato, centralizzato. Poi su questo però potremo tornare a ragionarci tutti insieme per trovare le migliori soluzioni nell’interesse collettivo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd.