Recovery: Conte, 'mai pensato a struttura centralizzata invasiva'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Non è pensabile, e non ci abbiamo mai pensato, che ci sia una struttura centralizzata che possa essere invasiva o possa intralciare le prerogative, i poteri, le facoltà ma anche responsabilità che competono alle amministrazioni centrali, territoriali, periferiche. Mi dispiace che il dibattito pubblico abbia creato tale polverone. I ministeri, le regioni, i sindaci sono e rimarranno soggetti attuatori”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante l'incontro con la delegazione Pd sulla governance del Recovery.