Recovery: Amendola, 'proposta governo condivisa con tutti, poi Parlamento è sovrano'

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il governo ha sempre detto che è fondamentale condividere tra governo e Parlamento progetti e linee guida per avere il prima possibile incontri con gli attori sociali, sindacati e industriali, per unire il Paese su questo piano". Lo ha detto Enzo Amendola a Rainews24 parlando del Recovery fund.

"E' fondamentale fare una tabella di marcia per inviare i documenti al Parlamento che è sovrano su questi temi", ha spiegato il ministro delle Politiche Ue sottolineando: "Gli incontri di queste ore sono utili per comprendere tutti i dettagli e scegliere gli elementi centrali. Il governo ha l'onore della proposta, bisogna discutere ma sulla base di una proposta per inviarla al Parlamento e lavorare per definire gli aspetti finali della proposta che facciamo e che dobbiamo condividere, tutte le richieste devono essere assolutamente chiarite".