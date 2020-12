Nasce una nuova concezione di mobilita': flessibile, vantaggiosa e personalizzata. Primerent: Il noleggio mensile di auto di alta gamma

21 dicembre 2020 a

(Roma, 21 dicembre 2020) - In base alle fonti ufficiali del rapporto Aniasa, possiamo affermare che nel 2019 il settore del noleggio a lungo termine ha registrato un incremento della flotta circolante di 13 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Ormai non sono più soltanto le società a optare per questa soluzione, sempre più persone, con o senza Partita Iva, scelgono il noleggio, tanto che nello stesso periodo il loro numero è aumentato di un quarto, dando una spinta all'intero comparto. Questi numeri danno un quadro preciso di quanto il noleggio a lungo termine sia ormai diventato popolare.

In un momento di assoluta incertezza come quello che stiamo vivendo, questi dati acquisiscono ancora più importanza e consolidano una tendenza molto chiara: il noleggio ora più che mai si dimostra la scelta più idonea per ovviare ai costi legati alla proprietà dell'auto.

Il recentissimi prodotti della gamma “tailor made” di Primerent eliminano i vincoli di durata e offrono un servizio personalizzato e assolutamente al passo con i tempi. Le soluzioni di noleggio a medio termine racchiudono in un unico prodotto una lunga lista di vantaggi:

Flessibilita': libero di adattare il noleggio ad ogni singola necessita'

Le proposte di Primerent consentono di adattare il noleggio ad ogni singola necessità, dando la possibilità di prolungare o ridurre la durata del noleggio in base alle proprie esigenze, rivoluzionando quindi la concezione di mobilità.

Per questa tipologia di noleggio non serve avviare nessuna pratica finanziaria e, a differenza di quello che avviene nel noleggio a lungo termine, in questo caso non è richiesta nessuna documentazione, non servono infatti modello unico, il bilancio della società o la visura camerale.

E' possibile pagare con carta di credito o bonifico e si ha la libertà di cambiare auto quando lo si desidera senza costi aggiuntivi.

Risparmio: tutti i costi inclusi in un solo canone

All'interno del canone di noleggio sono compresi tutti i costi di gestione: copertura assicurativa Kasko, bollo auto, superbollo, eco tassa, immatricolazione, I.P.T.

Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà solo un lontano ricordo, così come l'acquisto e la sostituzione degli pneumatici.

Rapidita': noleggia l'auto dove vuoi, quando vuoi

Zero attese e zero anticipo: il cliente sceglie il modello e lo ritira in pronta consegna dove vuole in tutta Italia e nel sud dell'Europa.

Primerent propone auto già disponibili nel periodo desiderato dal cliente, che potrà finalmente dire addio alle lunghe attese che in genere caratterizzano sia l'acquisto che il noleggio a lungo termine.

Sicurezza: manutenzione e assistenza garantita

Durante il noleggio, il cliente avrà sempre la garanzia di un consulente dedicato h24 a disposizione per qualsiasi necessità, con assistenza telefonica in caso di guasti e sinistri e con possibilità di richiedere una vettura sostitutiva della stessa categoria.

Garanzia del modello scelto

Grazie agli accordi siglati con le principali case automobilistiche, Primerent presenta una flotta costantemente aggiornata con modelli di alta gamma, full optional e al massimo delle prestazioni che garantiscono un'assoluta sicurezza durante guida. Il cliente avrà la certezza di noleggiare esattamente il modello che ha visualizzato nelle in foto mostrate in fase di preventivo.

“La mobilità in questi giorni sta subendo un ulteriore stravolgimento e noi di Primerent siamo pronti ad anticipare le esigenze rimanendo al fianco degli italiani nella maniera più adatta al contesto che stiamo vivendo. Stiamo lavorando con dedizione per allinearci alle misure delle istituzioni: un approccio flessibile consente di rispondere in maniera immediata alle esigenze del mercato. Come leader nel settore del noleggio a breve e medio termine di vetture d'alta gamma, abbiamo una grande responsabilità , nel supportare le persone in questa graduale ripartenza, permettendo loro di tornare a muoversi in sicurezza, con proposte vantaggiose e allineate al periodo di difficoltà.” Ha dichiarato Pierluigi Galassetti, Direttore Generale di Primerent”.

