Maltempo: Conte, 'Cdm forse già prima Natale per stato emergenza Emilia Romagna'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Già in queste ore il capo dipartimento Angelo Borrelli sta avviando le verifiche per rispondere quanto prima alla richiesta" di stato d'emergenza per la regione Emilia Romagna a seguito "delle intense precipitazioni". Obiettivo "è procedere a deliberare lo stato d'emergenza in un Cdm forse già prima di Natale e comunque entro la fine dell'anno". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione del Data Center Modena Innovation Hub.