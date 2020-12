21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Stiamo discutendo di come affrontare l'emergenza Coronavirus. Non si può dire andrà tutto ben o dare le colpe ai cittadini". Lo dice Matteo Renzi in un breve video pubblicato su Twitter.

"Ecco di cosa stiamo discutendo, di come gestire il futuro, non di piccole polemiche di parte", aggiunge il leader di Iv.