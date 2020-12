Governo: Bonafede, 'alleanza con Pd? Maggioranza c'è, non è tema all'odg'

21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Come ho sempre detto, quando ci sarà da affrontare delle elezioni ci confronteremo con le altre forze politiche di maggioranza e vedremo quali sono i presupposti per costruire un percorso insieme. Ma questo non è all'ordine del giorno, perché in questo momento le forze di maggioranza sono al governo e devono dare risposte nei fatti". Così il capo delegazione del M5S, Alfonso Bonafede, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery.