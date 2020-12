21 dicembre 2020 a

Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 452 su 6.638 tamponi molecolari e 765 test rapidi effettuati. La Toscana è penultima tra le regioni nel rapporto dei nuovi casi positivi su 100.000 abitanti, un dato importante che non deve farci abbassare l'attenzione". Lo sottolinea, in un post sulla sua pagina Facebbok, il presidente della Toscana, Eugenio Giani.