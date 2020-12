Coronavirus: Fontana, 'per scuole opportuno riaprire al 50% presenze'

21 dicembre 2020 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - "Sarà necessario arrivare a una dilazione sia delle attività scolastiche che di quelle lavorative. Sulle attività scolastiche siamo pronti ad affrontare, dove necessario, la presenza al 75% degli studenti, anche se sottolineiamo l'opportunità che si inizi almeno per i primi periodi con una presenza nella misura del 50%”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, in vista della riapertura delle scuole superiori il prossimo 7 gennaio. "In attesa di realizzare alcuni interventi, sarebbe opportuno un inizio graduale".

Inoltre, ha continuato, "chiediamo di procedere alla dilazione dell'inizio delle attività lavorative al governo, dato che questo dev'essere fatto solo a livello centrale. Crediamo che sia la strada giusta per evitare gli assembramenti".