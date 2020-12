21 dicembre 2020 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Le fughe di massa da Milano in vista del lockdown delle festività "erano prevedibili, l'avevo già detto due settimane fa. Erano un rischio e una realtà che avevamo già vissuto. Se non ci fosse stato un blocco, ma un piano di partenze dilazionata avremmo evitato gli assembramenti che si sono verificati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa.