Collant di tendenza: ecco le proposte made in Italy di hélène Oui

(Milano 21 dicembre 2020) - Milano, 21 dicembre 2020. Simbolo di femminilità e seduzione, i collant sono un accessorio moda irrinunciabile. Coprono le gambe con un velo di mistero e permettono di osare con i look, donando personalità ed eleganza a chi non vuole passare inosservato.

Forse è per questo che i diktat della moda oggi ne fanno un elemento di tendenza, ideale da abbinare sia alle mise più classiche sia a quelle dal gusto più casual.

A unire fascino e alta qualità oggi sono soprattutto i collant Made in Italy, soluzioni dai materiali unici e pregiati, che rispettano tutti i canoni dell'eleganza. Protagonisti di questo successo, brand come hélène Oui, che trasforma filati di prima scelta in collant dal carattere iper femminile.

hélène Oui: tra stile e ricercatezza

Più nel dettaglio, nelle linee di hélène Oui, calze dai pregiati ricami si affiancano a soluzioni glamour ed ultra rock, per abbellire le gambe con gusto e in armonia con ogni outfit.

Dai modelli casual a quelli per le occasioni speciali, la proposta di hélène Oui reinterpreta infatti il concetto di eleganza, in una collezione che dà spazio alla creatività, ma anche al comfort ed alla seduzione.

Collant glamour con un pizzico di "fantasia"

Per le gambe di chi cerca un look piacevolmente funny, hélène Oui ha creato la linea Fantasia, una collezione affascinante, ricca di modelli iconici, che vestono di tendenza qualsiasi outfit. In questa proposta, la maison reinventa il termine di calza velata, che nasconde e rivela allo stesso tempo, grazie a ricami e trasparenze strategiche.

L'azienda inserisce questo concept nei due modelli Dots e Ellen, il primo ricalcante gli iconici modelli di collant a pois neri, il secondo protagonista con le trasparenze di delicati ricami in rilievo. Fanno parte della linea Fantasia anche i modelli Traforato e Gladre, con linee e geometrie velate, che avvolgono le gambe con unicità e brio.

Intrigo è invece un modello di hélène Oui che richiama le intramontabili calze a rete con un mood più delicato, ricreando un vortice sinuoso fatto di ombre e trasparenze. Tra le proposte più sensuali, spicca invece Georgina, un collant che riscopre l'arte della seduzione grazie ad una trama realizzata in nero e pregiate decorazioni floreali bordeaux.

I collant Basic per il quotidiano

Gli esperti di hélène Oui hanno formulato una collezione di collant completa, in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico molto ampio.

Nasce così la linea Basic, una serie di modelli di alta classe, che trasportano la qualità dei filati made in Italy in collant adatti all'uso quotidiano. In ufficio, fuori casa o nel tempo libero, questi modelli esaltano ogni mise con un tocco di praticità, vestendo look privi di eccessi e garantendo il massimo comfort.

Trasparenze e giochi di seduzione sono invece affidati soprattutto ai collant neri, che avvolgono le curve con naturalezza evidenziandone tutta la sensualità.

Per le grandi occasioni spazio invece alle trasparenze naturali: collant dall'effetto nude, molto o lievemente velati, per "scoprire" le gambe con naturalezza quando il bon ton chiede alla calza discrezione.

Collant funzionali, push-up e di classe

La maison segue le tendenze di alta moda anche nella linea Functional, una collezione dai filati innovativi per modellare, massaggiare e valorizzare gambe e corpo.

Dai modelli push-up, passando per quelli a vita alta, a quelli relax, ogni collant garantisce infatti comfort e vestibilità, nascondendo piccoli difetti ed esaltando curve da capogiro.

E in tema di femminilità, non si può non ricordare Privè, la linea di collant ultra glam che hélène Oui dedica all'arte della seduzione. Privè si compone infatti di modelli extra eleganti, arricchiti da fiocchi o ricami, da indossare nel privato o quando si vuole lasciare il segno.

