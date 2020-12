Governo: Scalfarotto, 'Franceschini sa che se c'è la crisi si applica la Costituzione'**

21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Se c'è una crisi di governo si applica la Costituzione, c'è il Presidente della Repubblica che prende in mano tutto il processo. Franceschini lo sa, lo sanno tutti". Lo dice Ivan Scalfarotto, deputato di Iv e sottosegretario agli Esteri, replicando al capo delegazione Pd al governo che oggi sui giornali parlava di elezioni in caso di crisi di governo.

"Se c'è una crisi tutto sta nelle mani del Presidente della Repubblica, un uomo saggio ed esperto, di esperienza -spiega Scalfarotto all'Adnkronos-. Sarà lui a valutare se il Parlamento è ancora in grado di esprimere una maggioranza o no, se ci sarà il voto, cosa che io non credo, o no. Non sta né a me né a Franceschini stabilirlo".