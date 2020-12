21 dicembre 2020 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Per noi ci sono alcune questioni di merito centrali che abbiamo posto con grande chiarezza. Poi c'è un tema di struttura e rimpasto che è stato archiviato da Conte. Non si pone più quel problema oggi ma si pone quello di come affrontiamo la pandemia e questo non è un problema di Iv: abbiamo 200 miliardi da spendere e noi vogliamo spenderli bene". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Rainews24.