Governo: Bonafede, 'stop sterili polemiche e spettacolino rimpasto e liti'**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Lasciamo da parte ogni sterile polemica perché i cittadini italiani non meritano, in un periodo come quello che stiamo vivendo, di assistere ad uno spettacolino della politica che litiga, che parla di crisi di governo o di rimpasto, i cittadini vogliono vederci lavorare e noi dobbiamo dare questa risposta". Così il capo delegazione del M5S, Alfonso Bonafede, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte sul Recovery.