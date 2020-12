Manovra: Puglisi, 'riforma assegno ricollocazione, nessuno resti solo'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Approvato in commissione bilancio l'emendamento di riforma dell'assegno di ricollocazione e delle politiche attive del lavoro. Restituiamo l'adr a chi è in Naspi, riqualifichiamo le competenze, costruiamo un sistema integrato pubblico/privato dei servizi x l'impiego. Nessuno resti solo nel momento in cui perde il lavoro. Inizia un nuovo percorso di riforma con Anpal e le Regioni. Grazie a tutto il #partitodemocratico per il lavoro di squadra". Così su Facebook la sottosegretaria Pd al Lavoro, Francesca Puglisi.