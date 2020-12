Manovra: Mulè, 'Fi segna altro traguardo civiltà giuridica'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Nel solco del garantismo che contraddistingue da sempre l'azione di Silvio Berlusconi, Forza Italia segna un altro grande traguardo di civiltà giuridica con l'approvazione dell'emendamento che vede inserito nella nostra legge il principio del rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute dall'imputato assolto con formula piena". Così il deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Giorgio Mulé.

"Questo significherà che coloro che imboccano il calvario di un'indagine e poi di un processo per vedersi alla fine assolti, magari dopo molti anni perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, troveranno finalmente una riparazione immediata per le spese legali sostenute. Ancora una volta l'azione incessante e corale di Forza Italia condotta attraverso il dipartimento Giustizia e le commissioni parlamentari competenti segna un importantissimo risultato al quale tutto il Paese deve guardare con ammirazione".