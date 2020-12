Manovra: Lega, 'ok emendamento per cristiani perseguitati'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Approvato il nostro emendamento alla legge di Bilancio, a mia prima firma, che rifinanzia il fondo dedicato a interventi di sostegno delle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi. Esprimiamo viva soddisfazione per questa misura, che aumenta del 10 per cento il Fondo già istituito presso il Maeci grazie ad un nostro emendamento approvato nella Manovra 2018, per finanziare progetti di cooperazione a favore di queste popolazioni. Un rinnovato segnale di solidarietà e vicinanza concreta verso le comunità cristiane costrette a convivere tutti i giorni con il dramma della persecuzione religiosa". Così i deputati della Lega Paolo Formentini ed Eugenio Zoffili, vicepresidente e capogruppo in commissione Affari esteri.