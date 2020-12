Manovra: IV, 'misure a tutela dei lavoratori fragili'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Siamo soddisfatte perché, con un emendamento approvato in Commissione, entra in legge di Bilancio la proposta di ItaliaViva di prorogare le misure a tutela dei lavoratori fragili”. Lo dichiarano la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi e Lisa Noja, proponente dell'emendamento.

“Non solo dal 31 dicembre sarebbe venuta a scadenza la norma che prevedeva il diritto allo smartworking per i lavoratori fragili - spiegano - ma sin dal 16 ottobre coloro che sono impossibilitati a svolgere attività in modalità agile non godono più del diritto di restare assenti dal lavoro in presenza per evitare il rischio di contagio da Covid-19. Una situazione inaccettabile che costringeva persone con gravi patologie a scegliere tra diritto al lavoro e diritto alla salute”.