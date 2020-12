Manovra: Gelmini, 'grazie a dedizione e proposte Fi è migliorata'

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera, Stefania Prestigiacomo, vice presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, Andrea Mandelli, capogruppo azzurro in Bilancio, e tutti i colleghi della Commissione impegnati in queste ore per la discussione della manovra. È anche grazie al loro instancabile apporto, alla dedizione e alla determinazione con la quale hanno portato avanti le nostre istanze, se la legge di bilancio è stata migliorata con numerose misure a favore dei lavoratori autonomi, delle partite Iva, dei professionisti, e di tutti i più importanti settori produttivi del nostro Paese. Ancora una volta Forza Italia si è dimostrata responsabile e attenta ai bisogni reali avvertiti come prioritari da cittadini e imprese”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.