Manovra: Bazoli (Pd), 'mai più bambini in carcere con genitori detenuti'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Finalmente non vedremo più bambini innocenti in carcere con le loro madri”. Lo dichiara il deputato dem Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione giustizia della Camera, dopo l'approvazione dell'emendamento, a sua prima firma alla Legge di Bilancio, sostenuto dal Partito Democratico e da molte associazioni che si occupano del sostegno e dell'accoglienza al di fuori del circuito penitenziario di detenute madri con bambini al seguito.

“L'emendamento approvato -spiega l'esponente del Pd - prevede un investimento di risorse specifico per garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino. A tal fine, con l'inserimento dell'articolo 56 – bis alla presente Legge di Bilancio, si crea un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023”.