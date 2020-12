Governo: Rosato, 'fiducia non c'è più, Conte l'ha sciupata' (3)

20 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Noi sul Recovery Fund - dice ancora Rosato - riteniamo che si debba discutere con le opposizioni: ci sono 15 Regioni governate dal centrodestra, non si può pensare di non discutere con loro di come utilizzare sul loro territorio le risorse europee. E poi bisogna coinvolgere le categorie produttive, le parti sociali, anche in sindacati. Noi dobbiamo usare queste risorse per una grande ricostruzione del Paese".

"La capacità di programmazione non si può avere in un salotto romano con due-tre persone", accusa ancora Rosato, lamentando che la progettualità legate al Recovery "è stata costruita in stanze che nessuno conosce".