Governo: Giro (Fi), 'Rosato parla di uomo solo al comando? E Renzi da premier?'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il vicepresidente della Camera Rosato che parla di un uomo solo al comando fa ridere. Ma lui dov'era quando Renzi veniva spavaldo in senato a dirci che eravamo tutti inutili e da abolire con un tratto di penna ? Gli italiani non sopportano un uomo solo al comando e infatti hanno cacciato via Renzi che nel suo delirio di onnipotenza ha trasformato su se stesso il referendum sulla legge costituzionale. Rosato su Renzi è smemorato. Comunque dopo Conte c'è il voto cosi tutti i renziani e (quasi) tutti i grillini andranno finalmente in pensione". Così il senatore di Fi, Francesco Giro.