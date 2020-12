Droga: Meloni, 'spacciatori nigeriani con rdc, governo dà soldi a criminali'

20 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Questa mattina è stata sgominata una banda di trafficanti di droga, con a capo due nigeriani beneficiari del reddito di cittadinanza. Sembra operassero in diverse regioni d'Italia, addirittura anche durante il lockdown, mentre gli italiani con sacrificio erano chiusi in casa. Non è surreale che mentre il Paese affronta una delle crisi economiche più difficili degli ultimi tempi, il Governo rossogiallo continui ad elargire soldi a spacciatori e criminali?". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.