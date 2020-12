20 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo già avviato la verifica delle sequenze genomiche. Il rischio che la variante della Gran Bretagna arrivi c'è, il Covid è arrivato qui dalla Cina... per questo abbiamo già avviato tutte le verifiche del caso e stiamo controllando cosa avviene nel nostro Paese". Lo dice il ministro dell Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora in più su Rai3.