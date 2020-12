Sport: Di Maio, 'risolvere questione autonomia Coni'**

20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'Italia senza Inno e bandiera alle Olimpiadi di Tokyo? Manca solo questo... Spero si possa risolvere il prima possibile. Non me ne occupo direttamente, sono questioni che riguardano altri ministeri. Ma non abbiamo assolutamente bisogno di questo in un contesto che riguarda la nostra immagine all'estero. Lo dico da ministro degli Esteri, mi premurerò di sollecitare". Lo dice Luigi Di Maio a Che tempo che fa sul tema della mancata autonomia del Coni e delle possibili sanzioni del Cio.