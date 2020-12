20 dicembre 2020 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Aspettiamo l'approvazione dell'Ema prevista per il 21 dicembre e inizieremo le vaccinazioni il 27 dicembre, stiamo preparando la macchina. Noi partiremo comunque e lavoreremo per essere il più veloci possibile". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz'ora in piu' su RAi3.